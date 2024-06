Noreya - The Gold Project : Disponible sur Steam depuis le 21 Juin 2024

Publié le Lundi 24 juin 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

On ne doit pas avaler plus de croyance qu’on en peut en digérer

Dans le jeu Noreya : The Gold Project, vous incarnez Kali, une combattante venue enquêter sur la rumeur que le Dieu de l'avarice aurait enfermé la Déesse de la lumière et prit le contrôle de la cité de Lemia en leur promettant la richesse. Cependant les êtres corrompus se sont transformés en monstres d'obscurité et d'or. Choisissez votre camp, celui et la lumière ou celui de l'or, et rétablissez le contrôle sur Lemia.Noreya : The Gold Project est un jeu d'action et d'aventure solo en pixel art. Le jeu est influencé par vos décisions d'allégeance, que ce soit envers le Dieu de l'or, la Déesse de la lumière ou bien un peu des deux. Vos choix ne vous débloquent que certaines parties de la carte et apportent des modifications à celle-ci vous permettant de la redécouvrir dans une autre partie avec des choix différents. Votre arbre de compétences est lui aussi modifié en vous donnant accès qu'à certaines améliorations selon votre allégeance. Le jeu dispose de douze boss et vingt-cinq monstres aux paternes différents combattables dans n'importe quel ordre.Noreya: The Gold Project est développé par Dreamirl et édité par PixelHeart. Il est disponible sur Steam depuis le 21 Juin 2024 au prix de 24,99 € et sera mis en ligne plu stard sur toutes les consoles.