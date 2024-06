ELDEN RING - Shadow of the Erdtree : Disponible depuis le 21 Juin 2024 Sur PC et Consoles

Publié le Lundi 24 juin 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Je suis Malenia, lame de Miquella, et je n’ai jamais connu la défaite

Incarnez le Sans-éclat devenu Seigneur d’Elden et entrez dans le Royaume des ombres pour partir en quête de Miquella et de ses disciples dans l'extension ELDEN RING Shadow of the Erdtree.ELDEN RING Shadow of the Erdtree est une extension du RPG ELDEN RING. Dans cette extension vous pouvez découvrir un nouveau monde et une nouvelle histoire. Pour avancer dans le jeu il vous faudra maîtriser vos nouvelles armes et compétences pour réussir à battre les nouveaux boss terrifiants du jeu.ELDEN RING Shadow of the Erdtree est développé par FromSoftware Inc et est édité par FromSoftware Inc et Bandai Namco Entertainment. Le jeu est disponible depuis le 21 Juin 2024 au prix de 39,99 € sur Steam , PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.