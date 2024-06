Tarisland : disponible depuis 21 Juin 2024 sur PC et Mobile

Publié le Lundi 24 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Ce monde a besoin d'un véritable Dieu

Sauvez Starisland du chaos et de la destuction. Incarnez l'un des 9 classes de personnages différents et rejoignez un guilde ou non pour protéger votre monde.Tarisland est un MMO RPG en ligne d'action, d'aventure et d'exploration. Pour avancer dans le jeu il vous faudra explorer la carte et combattre des monstres et des boss en équipe ou en solo. Vous pouvez aussi rejoindre une guilde afin de participer à des raids de donjons ou de monstres. Vous pouvez améliorer les compétences de vos personnages grâce à deux arbres de compétences présents pour chaque classe permettant une large customisation. Vous pouvez aussi débloquer des montures exclusives en regardant des lives Twitch choisis par Tarisland jusqu'au 18 Juillet 2024.Tarisland est signé Tencent et est disponible sur PC et Mobile gratuitement sur leur site , Apple Store et Google Play.