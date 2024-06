- Dollhouse: Behind The Broken Mirror : Un nouveau trailer

Publié le Lundi 24 juin 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Rien de mieux que la drogue pour retrouver ses souvenirs

Incarnez Elisa de Moor, une ancienne chanteuse, tiraillée par sa mémoire et qui souhaite retouvez ses souvenirs manquants. Pour cela, elle demande de l'aide au Docteur Stern qui lui permet d'utiliser son traitement expérimental. Voyagez entre réalité et monde horrifique en passant dans la la dimension de l'autre côté du miroir grâce à la drogue du docteur pour essayer de retrouver vos souvenirs perdus.Dollhouse: Behind The Broken Mirrorest un jeu horrifique solo. Pour avancer dans le jeu il vous faudra explorer la dimension du miroir, mais attention des hordes de poupées peu sympathiques vous observent de partout et pourraient bien vous mettre des bâtons dans les roues. Combattez les et résolvez des puzzles pour retrouver les souvenirs d'Élisa et recoller les morceaux.Dollhouse: Behind The Broken Mirror est développé par Indigo Studios et Grindstone et est édité par SOEDESCO. Le jeu sera bientôt disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series au prix de 39,99 € pour la version classique et 49,99 € pour la version deluxe.