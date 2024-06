CHAMPION SHIFT : Disonible sur PC et bientôt sur consoles

Publié le Lundi 24 juin 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Transformez le roi Athur en lamborghini

Incarnez le roi Arthur Pendragon qui vient de se réveiller alors qu'il est prisonnier dans un étrange laboratoire. Dominion, une entreprise maléfique qui a pris le contrôle de l'humanité utilise des héros de légendes et des reliques du passé pour parvenir à sa domination totale. Mais échappez vous et libérez les autres héros pour combattre l'organisation et restaurer la paix en ce monde.CHAMPION SHIFT est un RPG solo ou en coopération en ligne jusqu'à 4 joueurs. Pour avancer dans le jeu il vous faudra parcourir des niveaux et combattre des hordes d'ennemis ainsi que vaincre les boss grâce à votre nouvelle capacité de vous transformer en voiture. Complétez des missions pour récupérer des reliques anciennes et améliorer vos compétences.CHAMPION SHIFT est un jeu signé SRG Studios et disponible sur Steam au prix de 6,89 € depuis le 21 Juin 2024 et sur PlayStation plus tard dans l'année.