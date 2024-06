(TEST) Creative Zen Air SXFI, le top de l'écouteur Bluetooth

Publié le Lundi 24 juin 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Du plaisir dans l'oreille

La vente des écouteurs Bluetooth a explosé ces dernières années et tout le monde y va de sa petite paire de machins blancs (la plupart du temps) qui dépasse de son oreille.Les vieux téléphonent avec. Les moins vieux s'envoient des vocaux. Tous écoutent de la musique ou regardent des vidéos. D'autes encore... jouent aux jeux vidéo sur leur smartphone.Ces écouteurs Bluetooth sont aussi compatibles avec de nombreux matériels, dont des PC, notamment les PC portables.Et donc, on a testé un nouveau modèle d'une marque qu'on aime beaucoup. On vous partage nos impressions sur ces nouveaux écouteurs Bluetooth...