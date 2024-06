- The Lightless World : Une démo bientôt disponible

Publié le Mardi 25 juin 2024 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Une totale liberté de pensées cosmiques vers un nouvel âge réminiscent

Incarnez un dieu démon et conquérez l'univers horrifique et cosmique qui vous entoure. Dans The Lightless World, utilisez vos forces maléfiques pour rendre ce monde vôtre.The Lightless World est un RPG d'action solo ou en coopération en ligne. Pour avancer dans le jeu il vous faut venir à bout des hordes d'ennemis qui se dressent devant et vaincre les différents boss en passant de zone en zone. Le jeu est en 3D et les graphismes nous mettent dans une ambiance mélangé entre l'enfer, avec ses lacs de lave et ses damnés, et la galaxie avec les ciels couverts d'étoiles.The Lightless World est un jeu signé The3rd.One et une démo sera bientôt disponible sur Steam