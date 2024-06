- Tiny Lands 2 : Sortira en 2025 sur Steam et Nintendo Switch

Publié le Mardi 25 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Petit à petit, on va loin

Détendez-vous et retombez dans les magazines pour enfants le jeu des septs différences dans Tiny Lands 2. Prenez le temps et explorez des scènes en 3D afin d'y trouver des différences et de comprendre leur histoire.Tiny Lands 2 est un jeu de casse-tête solo ou en multijoueurs jusqu'à 2 joueurs local. Dans ce jeu vous pouvez explorer des scènes en 3D plus complètes et complexes les unes que les autres et y trouver des différences. Le jeu est fait pour se relaxer et ne dispose pas de limite de temps. Des objets sont collectables dans chaque scène et une surprise vous attend si vous les trouvez tous. Puisque le jeu repose sur les différences et l'observation, il est adapté aux personnes qui ne voient pas les couleurs.Tiny Lands 2 est signé Hyper Three Studio et sera disponible sur Steam et Nintendo Switch en 2025.