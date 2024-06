- Gladiator Guild Manager : Maintenant disponible sur Steam

Publié le Mardi 25 juin 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Mon nom est Maximus Desimus Meridius...

Gérez votre équipe de gladiateur dans Gladiator Guild Manager. Achetez votre premier gladiateur, faites le combattre dans l'arène et construisez votre guilde.Gladiator Guild Manager est un jeu de stratégie et de combats en ligne. Pour avancer dans le jeu, il vous faut faire combattre vos gladiateurs dans l'arène pour remporter des ressources. Gagnez de l'argent et achetez des gladiateurs différents comme des bêtes, des mages, des guerriers et d'autres. Accomplissez des missions pour aider les habitants du royaume et remportez des armes rares pour équiper vos gladiateurs. Vous pouvez aussi améliorer leurs compétences à travers l'arbre de compétences.Gladiator Guild Manager est un jeu développé par Entertainment Forge et édité par GrabTheGames, Gamera Games et UpgradePoint. Il est disponible depuis le 22 Juin 2024 sur Steam