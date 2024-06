Farming Simulator 25 : Une sortie annoncée pour le 12 Novembre 2024

Publié le Mercredi 26 juin 2024 à 10:20:00 par Clémentine Carrasqueira

Qui vole un oeuf, vole un boeuf

Créez votre ferme et exploitez-la dans Farming Simulator 25. Prenez soin de vos cultures, élevez une large variété d'animaux et achetez puis aidez-vous de plus de 400 machines différentes dans votre aventure.Farming Simulator 25 est un jeu solo ou multijoueurs de gestion et de simulation d'élevage et d'agriculture. Dans ce nouvel opus de la licence Farming Simulator, vous pourrez accéder à de nouvelles cultures asiatiques avec 2 types de riz et l'ajout de rizières mais aussi à de nouveaux animaux comme les buffles que vous pourrez élever au milieu de vos moutons, vaches, poules et bien d'autres. L'un des plus gros aspects du jeu est les machines. Elles vous permettent d'augmenter le rendement de votre production et c'est maintenant plus de 400 machines et équipement de plus de 150 marques différentes (Case IH, CLAAS, Fendt, John Deere, Kubota, Massey Ferguson, New Holland, Valtra...) qui vous attendent.Farming Simulator 25 est signé Giant Software et sera disponible sur Steam , PlayStation 5 et Xbox Series à partir du 12 Novembre 2024. Le jeu est cependant déjà ouvert aux précommandes au prix de 49,99 € pour la version classique et 79,99 € pour la version de l'édition des 1 an.