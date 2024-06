City Bus Manager : Disponible sur Steam depuis le 25 Juin 2024

Publié le Mercredi 26 juin 2024 à 11:10:00 par Clémentine Carrasqueira

Et le bus passe

Construisez votre dépôt et créez vos propres itinéraires de bus dans City Bus Manager. Créez voz itinéraires partout dans le monde et gérez la maintenance de vos véhicules pour assurer la fluiditée de vos lignes.City Bus Manager est un jeu solo de gestion et de simulation. pour avancer dans le jeu il vous faudra créer, organiser et améliorer votre dépot de bus ainsi qu'engager des employers pour la maintenance ou bien le transport de vos véhicules. Débloquez de nouveaux bus et personnalisez les. Prenez le contrôle total de votre entreprise en créant vous même vos itinéraires et ce basé dans le monde entier. En effet City Bus Manager tire sa carte des données sattelites d'OpenStreetMap vous permettant de jouer dans toutes les villes du monde.City Bus Manager est développé par PeDePe GbR et édité par Aerosoft GmbH et est disponible depuis le 25 Juin 2024 sur Steam au prix de 27,99 €.