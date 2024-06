- Graven : Disponible depuis le 25 Juin 2024 sur consoles

Publié le Mercredi 26 juin 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Faites régner la bonté du Seigneur par la violence

Incarnez un prêtre exilé qui utilisera tous les moyens violents à sa disposition pour apaiser les contrées qu'il traverse à travers le jeu Graven. Du feu, des éclairs, des arbalètes ou des épées, tout est bon pour purifier les hérétiques et leurs vils serviteurs venus apporter la misère en ce monde.Graven est un RPG solo ou de coopération jusqu'à 7 joueurs, d'action et d'aventure. Vous devez combattre des hérétiques et des créatures surnaturelles afin de percer à jour leurs vils dessiens. Résolvez des énigmes qui vous permettent d'avancer dans votre quête et utiliser vos pouvoirs pour geler les lacs ou recharger des machines pour continuer.Graven est développé par Slipgate Ironworks et édité par 3D Realms Fulqrum Publishing. Il est disponible sur Steam depuis le 23 Janvier 2024 au prix de 24,99 € et est désormais disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series.