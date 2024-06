Publié le Jeudi 27 juin 2024 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Dans chaque ami, il y a la moitié d'un traître

Retrouvez-vous dans une version horrifique de votre ville et gardez un oeil sur vos amis, l'un d'entre eux pourrait bien être un traître...Dans le jeu Forest Hills: The Last Year essayer de vous enfuir sans que le tueur ne vous attrape.Forest Hills: The Last Year est un jeu d'horreur et de survie dans lequel vous devez fuir un tueur. Le jeu se joue en coopération à 6 joueurs dont un traître qui joue un démon. Pour l'emporter il vous faudra explorer la carte pour récolter des ressources pour vous créer des armes ou des objets utiles à votre fuite tout en accomplissant des objectifs. Pour le joueur qui joue le démon, il faudra éliminer tous les joueurs avant qu'ils ne prennent la fuite.Forest Hills: The Last Year est un jeu développé par Undaunted Games Incorporated et édité par Hyaenic Productions Limited et sera disponible sur Steam le 22 Octobre 2024.