(TEST) Soulmask (PC)

Publié le Mercredi 26 juin 2024 à 12:00:00 par Cedric Gasperini

Splendide !

Cette semaine, Julia a salué, comme à son habitude, tout le monde à grands renforts de câlins et de bises. Mention spéciale pour la grosse galoche faite à Clémentine mais il paraît que c'est leur façon de se dire bonjour amicalement, entre filles et c'est à préciser parce que Sylvain commençait à réclamer des bonjours amicaux à tout le monde à son tour.Jusqu'à ce que Julia nous annonce que "mince, j'ai oublié de vous dire, j'ai le Covid".Perso, je m'en moque, j'ai l'immunité Pure Malt. Mais les autres ont donc tous dû reporter un masque. Surtout Clémentine. Et pour marquer le coup, ben on lui a donné un jeu à tester, avec des masques dedans.