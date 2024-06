- HANGRY : Une dÃ©mo du jeu bientÃ´t disponible sur Steam

Publié le Jeudi 27 juin 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Quand l'appétit va, tout va

Incarnez Hangry, un mercenaire bestial chargé d'aller récupérer des ingrédients sur différentes planètes pour ravire les cuisiniers et gourmets avides d'exotisme dans le jeu HANGRY. Pourquoi un mercenaire ? Tout simplement parce que la plupart de ces aliments sont bien vivants et qu'ils ne comptent pas vous laisser les emmener bien sagement.HANGRY est un jeu solo d'action, d'aventure et d'exploration. Pour avancer dans le jeu il vous faudra répondre à des demandes de clients en vous rendant sur des planètes hostiles tuer des monstres fruits/légumes. Une fois les ingrédients en poche, retournez valider votre mission mais surtout cuisinez votre récolte et ingérez la pour obtenir de nouvelles capacités et pouvoirs.HANGRY est un jeu signé Game Pill et une démo sera bientôt disponible sur Steam