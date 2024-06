PlayStation Plus : Les jeux de Juillet pour l'Essential, l'Extra et le Premium

Publié le Jeudi 27 juin 2024 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Très court mais bon

Borderlands 3 |PS4, PS5

NHL 24 |PS4, PS5

Among Us |PS4, PS5

Comme d'habitude, alors que le mois est entamé, Sony ajoute des jeux gratuits, offerts aux joueurs ayant souscrit à un abonnement Playstation Plus, selon les formules Essential, Extra et Premium.Et comme à chaque mois chez Gamalive, on se dévoue à vous annoncer les heureux élus qui rejoindront (peut-être) votre biblliothéque dès le 2 Juillet :Voici la liste des jeux...PlayStation Plus Essential, Extra et Premium :