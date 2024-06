- Lost in Prayer : Un accÃ¨s anticipÃ© pour 2025

Publié le Jeudi 27 juin 2024 à 10:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Ce qui vous tue vous rend plus fort

Délivrez-vous du purgatoire par la force. En effet dans Lost in Prayer combattez les âmes déchues et allez conquérir l'enfer ou le paradis. Progressez dans les zones et augmentez vos compétences. Méfiez-vous de vos ennemis ou bien laissez vous tuer volontairement pour pouvoir les utiliser au combat lors de votre résurrection.Lost in Prayer est un RPG Roguelike solo dans lequel vous devez combattre les serviteurs de l'Enfer ou défiez les divins en vous attaquant au Paradis pour obtenir votre libération finale. La principale mécanique du jeu est que tous les ennemis qui vous tuent deviennent des personnages jouables dans la partie d'après. Tous ces personnages jouables ont par ailleurs leur propre arbre de compétences.Lost in Prayer est un jeu signé Nine Dots et sera disponible sur Steam en accès anticipé en 2025.