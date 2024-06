- Fort Boyard â€“ Les DÃ©fis du PÃ¨re Fouras : Disponible sur PC et consoles

Publié le Vendredi 28 juin 2024 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Récupérer le magot de Fort Boyau

Incarnez un des candidats du célèbre jeu télévisé Fort Boyard et venez défier le père Fouras dans le jeu Fort Boyard – Les Défis du Père Fouras. Composez votre équipe et passez les épreuves haut la main pour récupérer des indices et trouver le mot qui vous permettra d'accéder au pactole.Fort Boyard – Les Défis du Père Fouras est un jeu, solo ou en coopération locale jusqu'à 4 joueurs, d'aventure et de casse-tête. Dans ce jeu vous pouvez sélectionner les membres de votre équipe ainsi que votre cris de guerre. Trois modes de jeu sont à votre disposition, solo, coopératif ou bien compétitif. Le jeu dispose de plus de 40 épreuves différentes dont 10 nouvelles inspirées du jeu télévisé comme le Tir à la Corde, les Planches de Pirate, la Banque ou le Garage.Fort Boyard – Les Défis du Père Fouras est développé par Breakfirst et édité par Microids et est disponible sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 depuis le 27 Juin 2024 au prix de 39,99 €.