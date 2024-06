- JDM - Rise of the Scorpion : Un nouveau teaser

Publié le Vendredi 28 juin 2024 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Pour gagner, il faut risquer de perdre

Annoncé comme un prologue du jeu JDM : Japanese Drift Master qui devrait sortir courant de l'année 2024, JDM : Rise Of the Scorpion vient s' ajouter à la licence et nous porpose un tout nouveau teaser. Dans ce jeu vous incarnez Hatori Hasashi, un jeune étudiant issu d'une famille traditionnelle japonaise qui se retrouve embarqué dans des courses de voitures illégales.JDM : Rise Of the Scorpion est un jeu narratif, solo et de simulation de course de voiture. Pour le compléter vous devrez explorer la carte et compléter des missions pour découvrir l' histoire de votre personnage et les origines de la licence. Le côté narratif sera aussi appuyé par des animations et illustrations dans un style manga, concordant avec l' environnement du jeu.Ce prologue a été développé par Gaming Factory et édité par Gaming Factory et 4Divinity. Il sera téléchargeable gratuitement sur Steam à partir du 18 Juillet 2024.