- Blacksad - Under the Skin : Disponible dÃ¨s maintenant sur PlayStation 5 et Xbox Series

Publié le Vendredi 28 juin 2024 à 11:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Souvent la chance ne suffit pas, il faut aussi avoir de bonnes jambes

Retrouvez John Blacksad, le protagoniste du roman illustré Blacksad, dans Blacksad: Under the Skin. Notre détective se retrouve cette fois ci mêlé à une sombre affaire de corruption dans les bas fonds de New York. Joe Dunn, propriétaire d'un club de boxe, est retrouvé mort. Robert Yale, la star montante du club, a lui mystérieusement disparu. Et c'est Sonia Dunn, la fille de l'ancien propriétaire assassiné qui a repris le club et fait face à des difficultés financières, qui vous charge de tirer toute cette affaire au clair.Blacksad: Under the Skin est un jeu narratif solo à choix multiples. Pour avancer dans le jeu vous devrez mener l'enquête, interroger des témoins pour démêler le vraie du faux, faire appel à vos sens de chat pour trouver des indices et suivre des pistes plus dangereuses les unes que les autres. Restez attentifs et prenez les bonnes décisions car elles influencent votre personnage et la fin du jeu.Blacksad: Under the Skin est un jeu développé par Pendulo Studios et YS Interactive et édité par Microids. Il était déjà disponible sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4 et Xbox One depuis 2019 mais arrive maintenant sur PlayStation 5 et Xbox Series.