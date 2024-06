- Phantom Brave - The Lost Hero : Une sortie annoncÃ©e en 2025

Publié le Vendredi 28 juin 2024 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Je vois des gens qui sont morts

Incarnez Marona, une jeune fille possédant la capacité de parler aux Phantoms, qui voyage d'îles en îles en compagnie de Ash. Mais un jour, ils se font attaquer par un esprit et sa flotte fantôme et se retrouvent séparés. Marona fait alors la rencontre d'Abricot, le fantôme de la fille d'un pirate légendaire, qui lui promet de l'aider. Partez à la recherche de Ash, faites vous de nouveaux alliés en route et vainquez la flotte fantôme qui vous a attaqué.Phantom Brave: The Lost Hero est un jeu solo d'aventure, d'action et d'exploration. Pour avancer dans ce jeu vous devez explorer les îles environnantes et y rencontrer de nouveaux Phantoms. Gagnez leur confiance en les aidant dans des quêtes et faites en vos alliés afin de pouvoir invoquer leurs âmes dans des objets pour qu'ils vous aident au combat. Vous pouvez aussi combiner leurs âmes à la vôtre pour vous transformer et lancer des attaques dévastatrices.Phantom Brave: The Lost Hero est développé par Nippon Ichi Software et édité par NIS America. Le jeu sortira sur Steam , Nintendo Switch, PlayStation 4 et PlayStation 5 en 2025.