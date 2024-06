- Monster Jam Showdown : Un nouveau trailer

Publié le Vendredi 28 juin 2024 à 11:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Beaucoup de gros engins

Vous adorez les compétitions de Monster Truck ? Alors vous avez de la chance car Monster Jam Showdown est un jeu de simulation de ces gros joujoux. Choisissez votre véhicule et affrontez d'autres joueurs dans des compétitions endiablées.Monster Jam Showdown est un jeu dans lequel vous pourrez conduire votre Monster Truck à travers plusieurs modes de jeu. Le mode Freestyle propose des compétitions où vous devrez enchaîner un maximum de figures. Un nouveau trailer vient de sortir pour nous en dire plus sur le mode Off-Road. Comme on pouvait l'imaginer, il s'agit de courses de vitesses sur des pistes aux conditions extrêmes comme désertiques, boueuses ou glacées. Pour gagner de la vitesse vous pouvez détruire les obstacles qui se dressent devant vous et enchaîner les drifts. Il vous sera aussi certainement possible de découvrir quelques raccourcits grâce à votre besoin de destruction. Les modes Challenge et Showdown ne sont eux pas encore dévoilés.Le jeu est signé Milestone et sortira le 29 Août 2024 sur Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series mais sera disponible en accès anticipé à partir du 26 Août 2024.