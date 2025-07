Dawn Appart sort le 14 Juillet 2025

Publié le Vendredi 4 juillet 2025 à 11:15:00 par Clementine Carrasqueira

Colonialisme et Capitalisme

Vous venez d'arriver sur une nouvelle planète pour y implanter une colonie. Gérez et aidez vos colons à exploiter les ressources de ce nouvel environnement pour atteindre vos quotas. Mais peut être en aurez vous marre de cette pression ? Ne serait-ce pas temps de vous révolter face à la société qui tire les ficelles ?est un jeu de colonisation spatiale et de simulation d'usine où tous les éléments sont destructibles. Minez des ressources, automatisez les procédés et défendez vos colons dans ce jeu pleins d'humour et de légèreté. Pour transformer le paysage extraterrestre en une colonie industrielle prospère, vous devrez récolter des ressources, créer des lignes de production complexes et optimiser l'efficacité de votre colonie. Chaque décision que vous prendrez façonnera l'avenir de votre colonie et mettra à l'épreuve vos qualités de dirigeant face à la dure réalité d'un nouveau monde. N'oubliez pas de produire assez de nourriture et de médicaments, et de construire assez d'abris pour accueillir au mieux l'afflux continu de nouveaux colons.est un jeu développé par Industrial Technology and Witchcraft et édité par Astra Logical. Le jeu sera disponible dès le 14 Juillet 2025 sur PC via Steam et une démo jouable est déjà disponible pour les plus curieux.