Aether & Iron arrive en 2025

Publié le Vendredi 4 juillet 2025 à 11:00:00 par Clementine Carrasqueira

La contrebande dans la peau

Laissez-vous transporter par ce jeu de rôle dans un monde alternatif des années 30 où la technologie a propulsé dans le ciel les voitures, les routes, et même la ville de New York. Constituez un équipage, maîtrisez les combats et percez les mystérieux secrets que recèlent les métropoles flottantes.Aether et Iron est un RPG solo dans lequel vous incarnez Gia, une contrebandière. Recrutez des équipiers pour assurer votre protection et suivez leur histoire, réunissez un large éventail de véhicules et déverrouillez de nouvelles options tactiques à essayer dans des batailles stratégiques de véhicules au tour par tour. Mais ce n'est pas tout puisque vos choix comptent. En effet, vos choix détermineront non seulement votre parcours mais également le sort de la ville. Améliorez vos compétences en matière d'arnaque et d'intelligence afin d'augmenter vos chances au combat et dans les situations sociales. Toutefois, quels que soient vos talents, vous êtes toujours à un jet de dé de la réussite ou de l'échec.Aether et Iron est un jeu édité et développé par Seismic Squirrel et sortira en fin 2025 sur PC via Steam