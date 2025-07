VAULTBREAKERS : Le premier trailer du gameplay

Publié le Vendredi 4 juillet 2025 à 10:45:00 par Clementine Carrasqueira

Ne faites confiance à personne

Vous êtes un champion de la Vaultguard, une faction consacrée à protéger le monde de forces anciennes et maléfiques qui menacent de s'élever à nouveau. Méfiez vous des Changeformes, une maléfique, chaotique et imprévisible faction de métamorphes envahissant le Dragonvault. Vous devrez constamment réaliser d'intenses décisions afin d'éviter, assaillir ou même temporairement faire équipe avec ces entités pour au mieux atteindre vos objectifs.est un Action RPG d'aventure en vue de dessus. Jouez en solo ou avec des amis dans de modes PvE et PvPvE. Le jeu se comporte comme un RPG classique où vous devez accomplir des missions pour obtenir de nouveaux équipements, de l'expérience ou bien même des informations. Cependant méfiez-vous car le monde évolue en fonction des actions des autres joueurs et PNJ. Quelqu'un pourrait polluer une grande zone, un autre pourrait débloquer l'entrée d'une cave secrète, et un troisième pourrait démarrer un rituel ancien. Bref chaque session vous offre de nouvelles opportunitées et choses à découvrir. Pour autant, tâchez de revenir régulièrement pour le mode compétitif afin de grimper dans le classement en complétant une variété infinie de challenges compétitifs.est un jeu développé et édité par BetaDwarf. Il sera disponible sur PC via Steam et un playtest est déjà en ligne.