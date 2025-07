Altheia: The Wrath of Aferi annonce une date de sortie

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Altheia: The Wrath of Aferi, développé par MarsLit Games, est un jeu d'aventure en 3D et puzzle game inspiré par les jeux Zelda 3D traditionnel.Après avoir perdu sa mère à cause d'un mal ancien, Lili refuse de partager son héritage de Gardienne. Cependant, lorsqu'elle sauve Sadi, un moine en formation, ce dernier la presse de raviver le partenariat traditionnel Gardiens-Moines et de l'aider à sauver leur foyer du mystérieux Néant corrompu. Mais le monde d'Atarassia est un endroit dangereux, peuplé de monstres et d'obstacles engendrés par le Néant, tous mortels pour un héros réticent et mal préparé. Lili et Sadi devront unir leur intelligence, leur volonté, leur force de frappe et leur magie pour vaincre la corruption du Néant et enfin affronter le dieu qui leur a volé leurs familles.Affrontez des donjons remplis d'énigmes mécaniques à résoudre, de monstres du Néant à combattre et d'esprits amicaux à secourir et combattez des monstres géants dans des lieux profondément corrompus par le Néant et battez-les pour enfin libérer le monde.Altheia: The Wrath of Aferi sera disponible le 21 août 2025 sur PC (et Xbox Q1 2026).