Relicbound est sorti

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 10:30:00 par Anthony Razafinjatovo

Un jeu qui vous donnera le goût de l'aventure !

est un jeu action aventure à la troisième personne sortie le 27 Juillet 2025 développé et édité par BT Studios.Vous incarnez Jackson, un archéologue talentueux qui s'est fait kidnappé pas une sombre organisation cherchant une ancienne relique capable de contrôler le temps, rien que ça ! Devant l'empleur des enjeux, Jackson embarque pour un voayge périeux à travers la jungle dense, des cavernes aux mécanismes aussi complexes que mystérieux, des ruines de temples anciens mais également des avant postes infestés d'ennemis.Il est très facile de faire le parallèle avec Uncharted ou encore Tomb Raider. Et comme ces derniers,est également riche en histoire ce qui favorise grandement l'immersion dans ce type de jeu. Jackson est en "compétition" constante contre l'oragnisation qui l'a kidnappé pour les empêcher d'atteindre cette ancienne relique qui pourrais s'avérer dangereuse si laissée entre de mauvaises mains...Le jeu se porte beaucoup sur l'aspect de parcours, vous serez souvent amené à escalader des falaises, vous fofiler à travers des endroits étroits ou encore vous prendre pour Tarzan et vous balencer sur des cordes pour passer d'une platforme à une autre. Vous aurez aussi de nombreuses occasions de résoudre des énigmes et puzzles qui risques de faire chauffer votre cervelle, donc armez-vous d'un peu de patience. Et n'oublions pas que c'est un TPS, donc sortez vos armes visez bien la têtes !Le jeu est actuellement disponible sur Steam et vous pouvez profiter d'un réduction de 15% jusqu'au 10 Août 2025.