Monster MopUp : Arrive le 14 AoÃ»t !

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 10:00:00 par Clémentine Carrasqueira

On nettoie la merde de petits monstres

Le Ministère de la Dissimulation des Monstres a besoin de vous ! Embarquez dans une aventure pour secourir d'adorables petits Ragamuffins qui traversent vers le monde humain et y sèment le chaos. Saisissez votre balai, votre piège de haute technologie et une paire de gants de confiance, et mettez-vous au travail pour nettoyer leur désordre, sans laisser de trace.est un jeu solo ou en coopération jusqu'à 6 joueurs dans lequel vous devez nettoyer et capturer le bazarre de petits monstres. Sauvez les Ragamuffins, nettoyez le désordre, construisez une maison. Ce sont vos principaux objectifs. Soyez créatif dans votre recherche, car vous pouvez les trouver dans les endroits les plus improbables. Mais ne vous laissez pas tromper par leur mignonnerie, ces adorables Ragamuffins ont trouvé des moyens ingénieux de se cacher et de tout salir autour d'eux. Vos gadgets de nettoyage sont les meilleurs amis d'un Gardien. Améliorez-les pour vous débarrasser rapidement des taches et des objets mal placés tout en capturant efficacement les petites créatures en lambeaux qui courent partout. Rendez votre maison confortable pour vous et les Ragamuffins que vous adoptez, avec de nombreuses options de personnalisation au choix. Votre maison est votre espace sûr et relaxant après une journée de travail à nettoyer et à trouver les petits Ragamuffins. Étendez votre maison au fur et à mesure de votre progression et créez votre propre sanctuaire.est un jeu développé par Terahard Ltd et édité par Yogscast Games. Il sortira sur PC via Steam le 14 Août prochain.