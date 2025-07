Scott Pilgrim EX montre ses éditions et du gameplay

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 11:45:00 par Timothée Chagot

Tous contre les végétaliens

Scott Pilgrim EX, développé par Tribute Games Inc, un jeu de combat classique en 2D, alliant action dynamique et progression de personnage pour un maximum de quatre joueurs en coopération. Personnalisez une liste de sept personnages jouables pour personnaliser chaque combat et chaque partie.Incarnez Scott Pilgrim, Ramona Flowers et d'autres membres de l'équipe vedette pour affronter une variété d'ennemis dans une version déformée et magnifiquement pixelisée de Toronto, envahie par des démons, des sbires végétaliens et des robots, dans une quête épique pour sauver la ville.Avec un tout nouveau scénario co-écrit par Bryan Lee O'Malley et l'équipe de Tribute Games, ainsi qu'une toute nouvelle musique d'Anamanaguchi, Scott Pilgrim EX offre un nouveau chapitre audacieux aux fans de longue date comme aux nouveaux fan.Voici les éditions du jeu :The Scott Pilgrim EX - Édition Standard (39,99 $) contient : un boîtier de jeu avec une couverture brillante exclusive à la précommande de Limited Run Games, une couverture réversible avec des illustrations de Crisppyboat, le disque/la cartouche de jeu.The Scott Pilgrim EX - Édition Deluxe (64,99 $) comprend : un boîtier de jeu avec une couverture brillante exclusive à la précommande de Limited Run Games, une couverture réversible avec des illustrations de Crisppyboat, le disque/la cartouche de jeu, une bande dessinée de Bryan Lee O'Malley, une bande originale du jeu sur CD, une boîte de luxe avec une couverture réversible de l'illustrateur Matias Bergara.The Scott Pilgrim EX - Ultimate Adventure (174,99 $) comprend : un boîtier de jeu avec une couverture brillante exclusive à la précommande de Limited Run Games, une couverture réversible avec des illustrations de Crisppyboat, le disque/la cartouche de jeu, une bande original du jeu sur CD, une réplique de la boîte Scott Pilgrim EX Game Goose, une affiche réversible présentant des œuvres de Bryan Lee O'Malley et Matias Bergara, un livre d'art/guide de stratégie à couverture rigide, un diorama en acrylique avec les figurines de Scott et Ramona, une pièce commémorative pixelisée recto verso, une bande dessinée de Bryan Lee O'Malley.

Scott Pilgrim EX sera disponible début 2026, les précommandes sont disponible jusqu'au 21 septembre sur Limited Run Games.