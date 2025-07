AVATAR : DE FEU ET DE CENDRES - Une premiÃ¨re bande annonce

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Si les gosses se refont capturer une fois je brûle le cinéma

Après le premier et le deuxième opus, James Cameron revient avec le troisième film de sa série,. Le film sortira dans les salles françaises le 17 décembre 2025. En plus de Sam Worthington et Zoe Saldaña, le film réunira Sigourney Weaver, Stephen Lang, Oona Chaplin, Cliff Curtis, Britain Dalton, Trinity Bliss, Jack Champion, Bailey Bass et Kate Winslet. Le scénario est de James Cameron, Rick Jaffa et Amanda Silver, d’après une histoire de James Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman et Shane Salerno.Pour replonger le public dans le monde de Pandora, le studio ressortiraau cinéma le 1er octobre en France.On espère que cette suite ne sera pas tournée que vers la beauté de l'univers mais comblera un peu la pauvreté du scénario du dernier film. Et je pense que ce sera le cas (ou au moins partiellement) à travers ce que nous a montré la bande annonce. On y retouve une fissure de plus en plus grosse chez les Na'vis entre la haine que l'humain apporte et leurs valeurs divines apportées par Eywa. Le personnage chez qui j'attends le plus de développement est Neytiri. Sencé être déstinée à être la cheffe spirituelle de sa tribu, elle a clairement tout perdu depuis que les humains sont arrivés. Elle est l'incarnation des Na'vis et il sera intéressant de voir si elle se détourne d'Eywa ce qui précipiterait ce peuple dans la haine et ne les rendrait pas mieux que notre race.En tout cas les images elles restent bien belles et ça promet d'être un plaisir pour les yeux ! Si vous aussi vous souhaitez spéculer sur le scénario ou sur le suite, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil au trailer d'