Apex Legends : Un trailer pour la prochaine saison

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

I can do anything better than you

Dominez vos adversaires dans, un jeu où des personnages légendaires aux capacités surpuissantes combattent ensemble aux confins de la Frontière pour la gloire et la fortune.Sorti depuis Novembre 2020, le jeu est un FPS du genre battle royale déjà bien connu du public. Le jeu ayant déjà son gameplay et sa base de joueurs, celui-ci utilise le système de saisons pour continuer de satisfaire ses joueurs en nouveautés. Et c'est dans cette dynamique que Apex Legends présente sa nouvelle saison,. On y voit de nouveaux personnages jouables avec des pouvoirs inédits et ça fait plaisir. Plus d'informations seront dévoilées demain dans la bande annonce gameplay de la nouvelle saison.est un jeu développé par Respawn et édité par Electronic Arts. Il est disponible gratuitement sur Switch, Xbox Series, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 5 et PC via Steam , l'EA app et l'Epic Games Store.