- Bylina est prévu pour fin 2025

Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 11:40:00 par Anthony Razafinjatovo

Une aventure mortelle pour un ancien mort

est un action-RPG développé par Far Far Games et éditer par Fulqrum Publishing Falconet, un jeune homme sans pouvoir particulier et méprisé de tous, rêve de marcher dans les pas de son père. Malheureusement, lors d'une tâche à première vue anodine, il se retrouve dans le mystérieux royaume des contes et y meurt... Il se fait ressusciter par un esprit avec lequel il doit partager son corps. Falconet devra à trois travaux titanesques : reprendre le contrôle de son âme, percer un mystère ancestral lié à son nouveau compagnon et sauver le monde d'un trépas imminent.On peut déjà se demander comment se passera la relation entre le jeune Falconet et cet esprit. Est-ce que cet esprit sera un bon compagnon pour Falconet ? Sera-t-il méprisant envers lui comme l'ont été ses proches ? Ou sera-t-il un véritable guide pour notre jeu Falconet qui s'est retrouvé perdu dans un lointain royaume ? Des questions intéressantes qui trouveront des réponses à la sortie du jeu.Vous pourrez explorer un monde extraordinaire et plein de vie inspiré des mythes et légendes slaves. Maîtrisez une vaste gamme d'armes,de sorts et techniques uniques et affrontez des bandits, des terrifiantes créatures légendaires ou de redoutables boss.Le jeu est prévu pour fin 2025 sur PS5 Xbox Series et PC.