Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 10:45:00 par Timothée Chagot

Tout mignon

Hotel Galactic, développé et édité par Ancient Forge, est un simulateur de gestion d'hôtel. Dans ce jeu, il faut rénover un hôtel qui se trouve à la dérivation dans une bulle spatiale. Chaque partie de votre hôtel est personnalisable, il faudra rénover les chambres en fonction des invités, bien organiser les pièces de l'hôtel, pour que les invités et le personnel aient des trajets plus courts et optimiser l’espace. Récolter des ressources dans l’environnement, ça permettra de créer des objets et plats savoureux en utilisant le système de cuisine unique.Selon la feuille de route, 3 actes sont planifiés pour l'amélioration du jeu, cependant cela pourrait changer, car les développeurs écoutent les retours des joueurs et priorisent les mises à jour communautaires. Pour cet Early Access, 6 nouvelles espèces sont disponibles : Verg, Diggo, Aique, Catercat, Whiffer and Tenten. Des nouveaux guests VIP vont aussi visiter l'hôtel, apporté des nouvelles quêtes et de la progression dans l'histoire.Hotel Galactic est disponible en Early Access sur Steam