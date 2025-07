Sengoku Dynasty : arrive bientôt sur consoles

Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 09:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Pas de kaméaméa ici

Imposez-vous parmi vos semblables en guerroyant ou en développant une économie stable. Découvrez la beauté de la nature et participez à des rituels anciens pour percer à jour les mystères divins. Choisissez votre voie en tant que Chef, Artisan, Guerrier ou Moine, et lancez-vous dans une épopée du Japon médiéval.est un RPG d'exploration et d'action dans lequel vous devez construire votre propre camps et dynastie. Édifiez votre existence, cultivez votre communauté et établissez une dynastie dans une région jadis dévastée par la famine et la guerre. Jouez en solo ou en coop multijoueur, et explorez un vaste monde ouvert. Récoltez des ressources, fabriquez des objets, chassez et bâtissez, puis automatisez la production de votre village pour survivre et prospérer. Unifiez la Vallée de Nata, une terre déchirée par la guerre. Des samouraïs rebelles et des clans de bandits ont profité de l'absence de pouvoir stable et menacent l'existence de vos paisibles villageois. Libérez de nouveaux territoires et réparez les infrastructures afin d'explorer des zones riches en ressources vitales, puis relevez des défis plus grands encore.est un jeu développé par Superkami et édité par Toplitz Productions. Le jeu est déjà disponible sur PC via Steam au prix de 26,99€ depuis le 7 Novembre 2024. Cependant, il arrive enfin sur consoles (Xbox Series et Playstation 5) le 21 Août 2025.