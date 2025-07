- Overthrown obtient une mise à jour

Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 11:15:00 par Timothée Chagot

Lancer de buches

Il s'agit d'un jeu de construction en monde ouvert développeur par Brimstone. Vous allez pouvoir créer des bâtiments en lançant des troncs sur des parcelles, des élevages en lançant des moutons, des champs en lançant des carottes... et j'en passe.A vous de définir les contours et l'organisation de votre village.Vous devrez aussi faire face à des attaques de bandits et de mutants. Le jeu est aussi jouable en coop, jusqu'à six.Au programme de cette mise à jour, les bateaux de pêche, de la pêche a la lance, des créatures aquatiques, des plantes côtières et plus encore.Overthrown vient de sortir en accès anticipé sur PC, via Steam , sur le Xbox Game Pass et PS5.