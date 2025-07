Earth VS Mars : La démo disponible

Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 10:15:00 par Clémentine Carrasqueira

Être moche ou sauver la planète ? Plutôt crever

Les Martiens visitent la Terre depuis des décennies, enlevant animaux et humains et récupérant leur essence atomique pour créer d'étranges hybrides martiens-créatures. Cette fois, ils sont là pour s'emparer de notre planète.est un jeu de combats stratégiques solo en tour par tour. Combattez des soucoupes high-tech, des tanks gravitationnels et des guerriers extraterrestres d'élite dans une bataille pour la survie de la planète. Tous les coups sont permis. Votre arme secrète est le « Splice-O-Tron ». Grâce à lui, vous pouvez combiner des « volontaires » humains avec des créatures terrestres pour créer de puissants super-soldats hybrides qui combattront aux côtés de l'armée terrestre. Au fil du combat, vous débloquerez de nouveaux types de créatures, de puissantes améliorations d'unités et des capacités de commandant révolutionnaires. Mais à mesure que votre armée évolue, celle de vos ennemis évolue également, et vous affronterez toutes sortes de créatures, de l'arme organique consciente connue sous le nom de « The Creep » aux propres créations mutantes du Martien.est un jeu développé et édité par Relic Entertainment. Le jeu n'a pas encore de date de sortie mais une démo jouable est déjà disponible sur PC via Steam