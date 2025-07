Luto : Enfin disponible

Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 09:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Ça à l'air vraiment bien

Chaque tentative d'évasion vous plongera davantage dans la folie… ou vous rapprochera des réponses que vous cherchez. Explorez attentivement et gardez votre sang-froid : tous vos sens seront mis à rude épreuve dans cette demeure d'horreur inimaginableest un jeu d'horreur psychologique solo à la première personne. C'est une histoire de vie, de mort et de tout ce qui se trouve entre les deux. Ce n'est qu'en affrontant votre peur de la perte que vous pourrez découvrir la vérité. Ce jeu est une expérience d’horreur psychologique dans laquelle vous incarnez une personne incapable de quitter sa maison. Chaque tentative d’évasion vous entraînera plus profondément dans l’inconnu, où rien n’est ce qu’il paraît et où tout mettra vos sens à l’épreuve. Le jeu promet d'être fort en sensations surtout grâce à ses graphismes réalistes et son ambiance angoissante, en plus de cette mystérieuse voix venant du téléphone...Attention cependant, le jeu est interdit aux moins de 18 ans car il contient des thèmes lourds tels que l'anxiété, la dépression et le suicide.est un jeu développé par Broken Bird Games et édité par Broken Bird Games, Selecta Play et Astrolabe Games. Il est disponible depuis le 22 Juillet 2025 sur Xbox Series, Playstation 5 et PC via Steam au prix de 19,99€.