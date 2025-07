- Paddle Paddle Paddle, un jeu, où on PADDLE !!!

Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 11:55:00 par Anthony Razafinjatovo

Si vous ramez dans la vie, vous avez l'exp pour ce jeu !

est jeu en coopération développé par Zoroarts et édité par Assemble Entertainment dans le on doit juste ramer.Oui, il suffit juste de ramer... Le tout en évitant diverses obstacles tels que des rondins avec des piques, des boules piquantes qui se balancent, le vides, des barrières, des haches, des pentes mortelles,des sauts que vous allez surement rater 40 fois, des voitures, OUI OUI, DES VOITURES. Bref, rien de bien comliqué, pas vrai ?J'espère que vous avez des amitiés solides, sinon elles risquent de vite se briser. OU MIEUX, J'espère que vous avez le même cerveau, ça vous sauvera dans pas mal de cas je pense. En tout cas, bonne chance à vous, chers rameurs de l'extrême !!!Vous obtiendrez peut-être une remcompense incroyable ou un trésor légendaire ! Qui sait ?En soit, Armez-vous des vos pagaies et de patience.... De BEAUCOUP de patience, et embarquez dans cette aventure dégentée !Le jeu est sorti 25 Juillet 2025 et il est disponible sur Steam