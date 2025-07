Démo de G-Rebels disponible sur Steam

Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 11:45:00 par Anthony Razafinjatovo

A vos planeurs bande de branleurs !

En 2684, des événements catastrophiques ont presque entièrement submergé la Terre. Les survivants ont créé des mégapoles flottantes qui se font concurrence pour les ressources naturelles restantes. En tant que membre d'une unité d'élite de la plus puissante des cités-États, ta mission est de faire régner la loi et l'ordre dans la métropole et les colonies.Avec ton planeur ultramoderne, tu sécurises les voies de transport et tu combats le crime organisé. Mais le déroulement d'une mission secrète remet soudain tout en question : combats-tu vraiment pour le bon côté ou fais-tu partie d'une sombre conspiration ?développé par Reakktor Studios et édité par Senatis , est un jeu de simulation de vol en vue première personne.La démo vous permet d'apprendre à piloter votre Skyblade à l'aide de son tutoriel intéractif ce qui vous permettra de réaliser les premières missions, explorer la capitale de Daevos qui n'est que l'un des nombreux lieux du jeu. Vous pouvez également améliorer votre vaisseau en dépensant des crédits et, avec de la chance, vous pourrez également participer à une course à travers la ville de Daevos.La démo est disponible sur Steam