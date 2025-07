- The First Descendant : démo de mise à jour

Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 10:00:00 par Timothée Chagot

Une démo de mise à jour

Sorti en juillet 2024, développé et édité par NEXON, The First Descendant est un RPG d'action en coopératif à la troisième personne, dotée de graphismes réalisés grâce à l'Unreal Engine 5. Dans le jeu, les joueurs incarnent des Légataires dont l'objectif est de lutter contre les envahisseurs d'origine extraterrestre - les Vulgus qui ont franchi les dimensions il y a plus d'un siècle, apportant avec eux des Colosses dévastateurs et la désolation - afin de préserver l'existence humaine et de défendre Albion ainsi que le continent d'Ingris.La mise à jour Breakthrough, a donc une démo, qui se déroule dans les vastes plaines d'Axion et offres un aperçu des fonctionnalités de la mise à jour. Les joueurs incarnent la nouvelle Légataires, Nell, et font une exploration de la région. Ils affronteront également la Légion de la Brèche et ses nouveaux monstres tels que la Carapace Abyssale. Le nouveau Vélo Aérodynamique, sera aussi testable pour l'exploration. Ils découvriront un nouveau monstre le Briseur de Murs, un ennemi lent et dévastateur qui déclenche des ondes de choc et attaques à zone d'effet.Les joueurs qui termineront la démo recevront immédiatement des récompenses bonus, dont une Boîte à Butin et un Catalyseur de Cristallisation. Ceux qui répondront à un sondage post-démo recevront après le 13 août le Catalyseur de Cristallisation après le 13 août. Un crossover Nier : Automata arrivera aussi lors de cette mise à jour.Les joueurs peuvent également se préinscrire dès maintenant, et ce, jusqu'au 7 août, pour obtenir des récompenses exclusives, comme une Boîte de Sélection de Légataire, un titre spécial et des bonus d'étape tels qu'un Module Transcendant et une Boîte de Sélection Arme Ultime. Si le nombre total de préinscriptions atteint un million, les joueurs qui se seront préinscrits recevront également une Boîte de Sélection du Légataire Ultime.The First Descendant est disponible sur PC, PS4, PS5, XBOX One, XBOX Series.