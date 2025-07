- Wild Hearts est disponible sur Nintendo Switch 2

Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 11:30:00 par Timothée Chagot

Chasseurs de monstres

Développé par le studio Omega Force, à qui l'on doit la série des Warriors (Dynasty, Samurai, Hyrule...) et édité par Koei Tecmo sous l'égide d'EA, Wild Hearts est un Monster Hunter-like.Vous allez combattre des Kemonos, bêtes géantes ayant fusionné avec leur environnement grâce à des karakuris, mécanismes issus d'une technologie ancestrale. Le tout dans un monde inspiré du Japon médiéval. Le jeu peut se jouer en solo ou jusqu'à 4 joueurs en coop, en cross-play sur toutes les plateformes.Le jeu est désormais disponible sur Switch 2, et une démo est disponible poour le tester sur la dites plateforme.Si vous voulez savoir ce que nous avons pensé du jeu, sorti en 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, rendez-vous ici