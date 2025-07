Primal Planet : Enfin disponible

Publié le Lundi 28 juillet 2025 à 10:30:00 par Clémentine Carrasqueira

Toujours plus de dinos !

Embarquez pour un voyage passionnant en suivant le récit captivant d'un habitant des cavernes luttant pour protéger sa famille. Survivez à une attaque burtale de T-Rex et découvrez une histoire mêlant la vie sauvage à de mystérieux éléments de science-fiction. Forgez des alliances inattendues alors que vous dévoilez la vérité derrière une présence extraterrestre.est un metroidvania créé par un seul développeur, qui combine des éléments de survie et d'artisanat avec une esthétique pixel art et une histoire riche en action, le tout se déroulant sur une planète luxuriante peuplée de dinosaures. La survie dans la nature exige de la ruse. Utilisez les ressources naturelles pour fabriquer des outils essentiels, des armes et des mélanges pour vous soigner et vous protéger. Gagnez de l'expérience et améliorez vos compétences pour surmonter les innombrables dangers d'une planète primitive. Jouez avec un(e) ami(e) en coop locale afin que le joueur 2 puisse intervenir à tout moment en tant que Sino le sinosauroptéryx agile, votre fidèle compagnon. Travaillez ensemble pour surmonter les obstacles, résoudre les énigmes et combattre les ennemis alors que votre lien se renforce, que vos compétences augmentent et que Sino devient un ami féroce et loyal.est un jeu développé par Seethingswarm et édité par Pretty Soon. Le jeu est disponible sur PC via Steam depuis le 28 Juillet 2025.