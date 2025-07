Steam : les soldes du week-end

Publié le Samedi 26 juillet 2025 à 11:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Mouais

PAYDAY 3

Warhammer 40,000: Space Marine 2 (mise à jour "siege")

Assassin's Creed Black Flag - Gold Edition

BeamNG.drive

60 Seconds! Reatomized

Avatar: Frontiers of Pandora

60 PARSECONDS!

Kenshi

No Man's Sky

V Rising

RoadCraft

OCTOPATH TRAVELER™

Warhammer 40,000: Boltgun

Loop Hero

GRAVEN

Astrometica

Ghost Watchers

Promos sur la licence OCTOPATH SERIES :

OCTOPATH TRAVELER™

OCTOPATH TRAVELER II

OCTOPATH TRAVELER + OCTOPATH TRAVELER II

Promo sur les jeux édités par PlayWay S.A. :

Contraband Police

Crime Scene Cleaner

Car Mechanic Simulator 2021

UBOAT

Gold Mining Simulator

Thief Simulator 2

Animal Shelter 2

Tank Mechanic Simulator

Ship Graveyard Simulator 2

Gunsmith Simulator

Mr. Prepper

Thief Simulator

Wrap House Simulator

Trans-Siberian Railway Simulator

Bum Simulator

Junkyard Simulator

WW2 Rebuilder

Occupy Mars: The Game

Prison Simulator

Laundry Store Simulator

Promos sur les jeux made in Allemagne :

Police Simulator: Patrol Officers

Oddsparks: An Automation Adventure

Tropico 6

Railway Empire 2

Crysis Remastered

Crysis 2 Remastered

Crysis 3 Remastered

Construction Simulator

Let Them Trade

Endzone 2

Backpack Battles

Hunt: Showdown 1896

Le week-end est chaud bouillant ! Steam propose de très nombreux jeux à prix cassés, en soldes. La liste ci-dessous n'est qu'un petit aperçu de ces jeux, que le site a décidé de mettre en avant. Mais si vous souhaitez découvrir l'intégralité de la liste des jeux en promotion, cliquez sur le lien à la fin.Voici la liste des jeux en soldes mis en avant par le site :Pour consulter la liste complète, cliquez ici