Titan Quest II : de nouvelles infos

Une aventure titanesque face à une incontôlable Déesse !

Aucun dateest un Action-RPG développé par Grimlore Games et édité par THQ Nordic Le jeu prend place dans un monde inspiré de la Grèce antique et de sa mythologie. Némésis, la déesse du châtiment, est devenu folle. Elle corrompt les fils du destin et condamne à un châtiment tous ceux qui s'opposent à elle. Vous devrez prendre les armes aux côtés d'autres dieux et changer le destin lui même afin d'arrêter Némésis et libérer les malheureux qu'elle a condamné. En somme, écrivez votre propre histoire épique !Vous pourrez créer le perssonage de vos rêves, du physique jusqu'aux compétences, pour que ce dernier soit à votre image. Vous pourrez améliorer vos pourvoirs pour passer du statut de simple mortel à celui d'un héros capable de rivaliser un les dieux!Vous vivrez des aventures dignes des plus grands mythes à travers de splendies plages, des temples grecs sereins ou encore en vous aventurant dans des lieux où aucun mortel ne s'est aventuré avant vous tel que le royaume des Moires. Vous pourrez explorez tous les recoins et dévouvrir les mystères et secrets de ce monde.Vous affronterez des céatures classiques de la mythologie Grecque ainsi que celles Titan Quest telles que les centaures, les harpies, les ichthiens, les sirènes, les gryffons et bien d'autres. Les combats seront captivants et demanderons des la reflexion. Les ennemis forment des factions et combinerons leurs compétences et leurs capacités. Vous dévrez user des vos propres compétences et vous adapter au mieux face à celles de vos adversaires. Comme on dit, "Prudence est mère de sureté".Aucune date de sortie n'est prévue pour l'instant mais le jeu sera disponible sur PS5, PC via Steam et Xbox Series.