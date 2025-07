687 Days on Mars est disponible en playtest

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 10:15:00 par Timothée Chagot

Planète rouge

687 Days on Mars, développé par Games Incubator et Frozen Cave Studio, est un jeu de survie basé sur Mars.Le joueur se réveille sans rien, à l'exception de sa combinaison et quelques provisions. Chaque souffle, chaque goutte d'eau et chaque étincelle d'énergie doivent être gérés avec précaution. Agrandir son avant-poste avec des systèmes de survie, des unités de stockage et des modules de recherche avancés. Chaque amélioration augmente les chances de survie à long terme, en permettant de transformer un modeste refuge en une base martienne florissante. Découvrez les secrets de Mars à travers des recherches dédiées. Développez de nouvelles technologies pour améliorer l'équipement, optimiser la gestion des ressources et s'adapter aux défis uniques de la planète. Construisez des serres provisoires pour faire pousser la nourriture et produire l'oxygène vital, en utilisant des méthodes aéroponiques et hydroponiques avancées. Partez à la recherche de livraisons de provisions envoyées au préalable sur cette planète et découvrez des trésors inattendus qui pourraient changer votre destin. Chaque expédition apporte à la fois de nouveaux risques et de nouvelles récompenses.Le jeu est disponible en playtest sur Steam