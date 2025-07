Les LÃ©gendaires Le Film se montre en bande annonce

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 09:30:00 par Timothée Chagot

Du papier à l'écran

Adapté de la célèbre série de bande dessinée, "LES LÉGENDAIRES" de Patrick Sobral, le film de Guillaume Ivernel va globalement raconter la même chose :Les légendaires, des aventuriers intrépides, était les plus grand héros. Mais une malédiction vient tout chambouler lorsque elle les transforme en enfant de 10 ans. Danaël, Jadina, Gryf, Shimy et Razzia vont unir leurs pouvoirs pour vaincre le sorcier Darkhell et libérer leur planète de l’enfance éternelle…