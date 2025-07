Y-a-t-il un flic pour sauver le monde ? s'affiche sur Onlyfans

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 11:50:00 par Anthony Razafinjatovo

Prévue pour le 13 Août

ousortira au cinema le 13 Août.On y suit les aventures du lieutenant Frank Debrin Jr. interprété par Liam Neeson, qui possède des capacités assez uniques et est à la tête la préstigieuse Brigade Spéciale. Leur objectif ? Sauver le monde, purement et simplement.Le film est réalisé par Akiva Schaffer, réalisateur deet, et il est produit par Seth MacFarlane, producteur deetCôté acteurs et actrices, on retrouve l'iconique Pamela Anderson, ainsi que Paul Walter Hauser, CCH Pounder, Kevin Durand, Cody Rhodes, Liza Koshy, Eddie Yue et Danny Huston.A l'occasion de la sortie du film, Paramount a ouvert un compte sur...Onlyfans ?? Du contenu promotionnel créé spécialement pour la plateforme sera accessible aux internautes, après vérification d'âge, évidemment !Sortez les popcorn et régalez-vous devant cette comédie !