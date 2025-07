Xbox à la gamescom

Publié le Mardi 29 juillet 2025 à 11:40:00 par Anthony Razafinjatovo

Que nous prévoit Xbox pour cette année 2025 ?

Ce, Xbox a dévoilé son programme pour la gamescom 2025, qui se tiendra du 20 au 24 août à Cologne, en Allemagne. Plus de, issus à la fois de seset de ses, seront disponibles sur le stand Xbox.Plus deseront mises à disposition, accompagnées d’expériences immersives et de nombreux espaces photo. Les visiteurs pourront tester pour la première fois leset, avec notamment une démo inédite de, ainsi que d’autres titres parmi lesquelsou encoreLa liste complète des jeux et expériences disponibles sur le stand Xbox de la gamescom 2025 est à retrouver dans l’article du Xbox Wire en français.Deux journées deen direct du salon seront également proposées les 20 et 21 août, ainsi qu’une nouvellet, organisée à l’occasion desde cet événement emblématique dédié à la communauté Xbox.Vous pourrez retrouver toute l’actualité Xbox sur le Xbox Wire en français et suivez @XboxFR sur X.