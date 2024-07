Goodbye Monster, la critique du film

Publié le Mercredi 17 juillet 2024 à 12:00:00 par Clémentine Carrasqueira

Stop au favoritisme

Le Monde de Kunlun, composé de milliers d’îles, possède le meilleur hôpital du monde où aucun mal ne peut résister. Sauf un, une maladie appelée "l'Esprit Obscure". Bai Ze, grand guérisseur de l'hôpital et apprenti du grand sage, met son île en danger en voulant la protéger de L'esprit Obscure. Il se retrouve banni par ses maîtres et se voit interdit de pratiquer la médecine. À partir de ce jour, il fera tout pour trouver un remède et restaurer son honneur.Bai Ze, n'étant pas le chouchou des nanas qu'il pense être, se fait insulter dès qu'il sort et porte ce badge avec honneur. En état d'arrestation pour avoir soigné quelqu'un, Bai Ze arrivera à s'enfuir grâce à une arme héroïque, ses pieds...qui puent. Cependant, il se retrouvera lié par le destin à un enfant Quilin possédant une toute petite corne pour son âge et qui demande désespérément de l'aide.Notre protagoniste manquant d'hygiène et notre enfant attrophié devront donc faire équipe pour sauver le monde du mal de l'Esprit Obscure.