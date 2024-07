ONE BTN BOSSES : Une sortie prévue pour le 6 Août 2024

Publié le Mercredi 17 juillet 2024 à 11:45:00 par Clémentine Carrasqueira

Mourrez et recommencez

Incarnez un pilote en quête de gloire et de fortune. Comment prouver votre courage et votre mérite ? En combattant des boss féroces venus d'une autre dimension. Éliminez-les et montrez au monde entier que vous êtes le meilleur pilote de la galaxie.ONE BTN BOSSES est un jeu solo de rythme dans le genre shoot 'em up. Pour avancer dans le jeu, vous devez combattre des boss divers en comprenant et anticipant leur paterne. Vous pouvez pour vous aider au mieux, customisez les attaques et les mouvements de votre vaisseau. En effet lorsque vous rencontrez un boss, vous êtes attiré en orbite autour de lui et n'avez qu'un bouton qui vous permet de changer de sens pour l'éviter. Mais attention, changer de sens peut vous aider à esquiver, mais ne pas appuyer dessus vous fait aller de plus en plus vite et donc de tirer plus également. À vous de choisir la meilleure stratégie.ONE BTN BOSSES est un jeu développé par Midnight Munchies et édité par Midnight Munchies et Outersloth. Le jeu sortira le 6 Août 2024 sur Steam